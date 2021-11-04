Спрос на авиабилеты в Москву подскочил после новости о конце нерабочих дней

На две трети увеличился спрос на авиабилеты в Москву вв связи с новостью об окончании нерабочих дней, сообщает пресс-служба сервиса бронирования Aviasales.

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«После объявления, что следующая неделя – рабочая москвичи полетели в Москву. Вчера спрос на авиабилеты по этому направлению вырос на 67,7% по сравнению с понедельником», - цитирует данные Aviasales РИА Новости.

Большинство пассажиров собираются лететь в эту пятницу. На период с 5 но 14 ноября чаще всего бронируют 5 ноября - в два раза больше в среднем.

Нерабочие дни введены в России на период с 30 октября по 7 ноября на фоне пандемии коронавируса. Власти Москвы и Подмосковья накануне объявили о том, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября.

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