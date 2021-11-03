Исследование МегаФона: Россияне активнее оставляют города на нерабочие дни

В начале нерабочего периода из городов России уехали в два раза больше жителей, чем в такие же дни в марте 2020 года. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди жителей, которые решили покинуть города в конце октября, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населённые пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты страны. Во время нерабочих дней прошлого года на дальние расстояния перемещалось больше горожан – около 20% от общего числа уехавших.

Аналитики МегаФона зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей – это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Наиболее популярными направлениями в пределах Московской области стали Люберецкий, Красногорский, Одинцовский и Подольский районы.

Москвичи также стали меньше перемещаться внутри столицы: если в обычные дни октября один житель в среднем преодолевал 11 км в день, то во второй половине прошлой недели ежедневная дистанция сократилась до 8,5 км. Жители Москвы, которые все же решили уехать в другие регионы, чаще выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Самая большая миграция населения в регионах была отмечена в Калининграде – город покинули 5,7% жителей. Далее следуют Санкт-Петербург – 5,5%, Саратов – 3,8% и Нижний Новгород – 3,6%.

Аналитики МегаФона также отметили значительный рост потребления мобильного интернет-трафика в последние дни октября. Абоненты оператора потратили его на 36% больше, чем в весенний период 2020 года. По оценке экспертов, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, находясь в любой точке России.

