Спрос на антистресс-товары в России удвоился в начале января

Общий объем оборота товаров из категории «‎антистресс»‎ в России с 1 по 18 января удвоился к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы AliExpress.

По сравнению с 2019 годом он утроился, а в сравнении с минувшим декабрем – вырос на 60%. В компании связали такой рост с с трудностью адаптации к рабочему графику после каникул и тревожностью за будущее из-за пандемии.

В основном россияне покупают сквиши — игрушки, которые медленно восстанавливают форму после сжатия, фиджет-спиннеры и фиджет-роллеры, а также антистресс-кубики. Лидером продаж стал переворачивающийся кинетический спиннер.

Основными покупателями являются жители крупных городов – Москвы, Петербурга, Омска, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

