Спрос на антистресс-товары в России удвоился в начале января
Общий объем оборота товаров из категории «антистресс» в России с 1 по 18 января удвоился к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы AliExpress.
По сравнению с 2019 годом он утроился, а в сравнении с минувшим декабрем – вырос на 60%. В компании связали такой рост с с трудностью адаптации к рабочему графику после каникул и тревожностью за будущее из-за пандемии.
В основном россияне покупают сквиши — игрушки, которые медленно восстанавливают форму после сжатия, фиджет-спиннеры и фиджет-роллеры, а также антистресс-кубики. Лидером продаж стал переворачивающийся кинетический спиннер.
Основными покупателями являются жители крупных городов – Москвы, Петербурга, Омска, Новосибирска и Ростова-на-Дону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru