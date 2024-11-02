Спрос на активный отдых вырос в России

В целом мужчины дольше интересуются активным отдыхом, чем женщины. Так, 8% опрошенных предпочитают в отпуске не сидеть дома и после 65 лет, в то время как не более 5% женщин старше 55 лет сохраняют интерес к активному времяпрепровождению.

По словам основателя бренда Red Fox Влада Мороза, увеличивается спрос на экипировку и одежду для активного отдыха. Наиболее востребованы пуховая одежда для путешествий на Русский Север (57% от спроса), спальные мешки и рюкзаки для восхождений на Эльбрус (33%) и палатки для путешествий в Непал (10%).

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что Китай в 2024 году занял первое место в топе зарубежных направлений, востребованных для новогоднего отпуска россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

