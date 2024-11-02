Спрос на активный отдых вырос в России
Спрос на активный отдых вырос вдвое за последний год в России. Согласно исследованиям Tripster и RedFox, его предпочитают 2 млн соотечественников, из них 57% — женщины. При этом средний возраст любящих активный отдых мужчин выше, чем женщин, — 20% опрошенных женщин интересуются активными отдыхом в возрастной категории 18-24 года (мужчин — 13%). Об этом сообщила «Газета.Ru».
В целом мужчины дольше интересуются активным отдыхом, чем женщины. Так, 8% опрошенных предпочитают в отпуске не сидеть дома и после 65 лет, в то время как не более 5% женщин старше 55 лет сохраняют интерес к активному времяпрепровождению.
По словам основателя бренда Red Fox Влада Мороза, увеличивается спрос на экипировку и одежду для активного отдыха. Наиболее востребованы пуховая одежда для путешествий на Русский Север (57% от спроса), спальные мешки и рюкзаки для восхождений на Эльбрус (33%) и палатки для путешествий в Непал (10%).
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что Китай в 2024 году занял первое место в топе зарубежных направлений, востребованных для новогоднего отпуска россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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