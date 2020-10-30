Спрогнозировано число выявленных больных коронавирусом на пике пандемии
На пике заболеваемости возможно до 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, передают Известия слова замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.
После этого эксперт прогнозирует спад, который стоит ждать, если восемь дней подряд выявляемость заболевания будет стабильной, а индекс заболеваемости будет не выше единицы. Индекс рассчитывается как частное от деления числа заболевших за последние четыре дня и за предыдущие четыре дня.
Ранее Пшеничная сообщала, что инфицированный коронавирусной инфекцией максимально заразен за два дня до появления симптомов, а также в первый день заболевания COVID-19, после этого срока вероятность передачи вируса мала.
В четверг главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов рассказал, что почти 80% больных коронавирусом выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы.
По его словам, в 80% случаев заражения коронавирусом иммунная система человека справляется сама и лекарств не нужно. В остальных 20% случаев у пациентов формируется непропорциональный иммунный ответ и организм уничтожает сам себя, создавая прогрессирующее поражение легких.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru