Справочник для мигрантов предложили создать в Москве

По словам омбудсмена, он будет разработан на основе анализа исследований, проведенных с иностранцами.

«По всем абсолютно темам им будут даны указания: как действовать, куда идти, что делать», — подчеркнула она.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам текущего года, заявил о необходимости создать центр по работе с мигрантами в рамках МВД. Он также отметил, что для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

