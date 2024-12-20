Справочник для мигрантов предложили создать в Москве
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о намерении создать справочник для мигрантов в столице. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам омбудсмена, он будет разработан на основе анализа исследований, проведенных с иностранцами.
«По всем абсолютно темам им будут даны указания: как действовать, куда идти, что делать», — подчеркнула она.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам текущего года, заявил о необходимости создать центр по работе с мигрантами в рамках МВД. Он также отметил, что для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru