В США осужденный на 1000 лет педофил вышел на свободу
В США по условно-досрочному освобождению вышел из тюрьмы мужчина, осужденный на 1000 лет за педофилию. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчина отсидел 8 лет срока. Решение о его освобождении принял Апелляционный суд в мае текущего года. По мнению суда, мужчина понес достаточное наказание.
По данным агентства, американец был осужден в 2012 году за хранение детской порнографии, подделку улик и вторжение в частную жизнь. Уточняется, что в "коллекции" мужчины было более 26 тысяч снимков.
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