«Справедливая цена!»: Милонов назвал необходимым курортный сбор в Петербурге

Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что предлагал ввести сбор в культурной столице еще в 2013 году. 

Курортный сбор в Санкт-Петербурге в размере 100 рублей будет направлен на туристическую инфраструктуру культурной столицы, никого подобная минимальная плата не отпугнет, заявил депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с НСН.

В Санкт-Петербурге с 1 апреля начал действовать курортный сбор. Теперь со второго дня отдыха за каждые сутки в культурной столице всем гостям старше 18 лет нужно будет платить по 100 рублей. Милонов добавил, что предлагал ввести сбор еще в 2013 году.

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«Я этот сбор предлагал еще в 2013 году ввести. Тогда мой законопроект завернули без объяснения причин. То, что его в результате ввели, это большой плюс. Все туристические столицы мира такой сбор имеют, это никого не напрягает абсолютно, никому это не навредит. Сто рублей – это не так дорого, но эти деньги могут быть целевым образом потрачены на туристическую инфраструктуру», - объяснил он.

По его словам, нововведение никак не скажется на спросе на гостиницы, туристы массово не перейдут в квартиры из-за ста рублей.

«Это не такие деньги, которые могут повлиять на выбор туриста в пользу квартир. Сто рублей – в этом плане ерунда, у нас большое количество мест в гостиницах, мы пропагандируем, что это лучше и удобнее, чем оставаться в квартирах. Это направлено на то, чтобы сами гости имели больший комфорт. Это же на туристов все идет. Сто рублей – это нормально и справедливо, это минимальная цена», - подытожил он.

Курортный сбор на Ставропольском крае с января по июль 2023 года превысил 355 миллионов рублей, сообщил ранее глава региона Владимир Владимиров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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