«Справедливая цена!»: Милонов назвал необходимым курортный сбор в Петербурге

«Я этот сбор предлагал еще в 2013 году ввести. Тогда мой законопроект завернули без объяснения причин. То, что его в результате ввели, это большой плюс. Все туристические столицы мира такой сбор имеют, это никого не напрягает абсолютно, никому это не навредит. Сто рублей – это не так дорого, но эти деньги могут быть целевым образом потрачены на туристическую инфраструктуру», - объяснил он.

По его словам, нововведение никак не скажется на спросе на гостиницы, туристы массово не перейдут в квартиры из-за ста рублей.

«Это не такие деньги, которые могут повлиять на выбор туриста в пользу квартир. Сто рублей – в этом плане ерунда, у нас большое количество мест в гостиницах, мы пропагандируем, что это лучше и удобнее, чем оставаться в квартирах. Это направлено на то, чтобы сами гости имели больший комфорт. Это же на туристов все идет. Сто рублей – это нормально и справедливо, это минимальная цена», - подытожил он.

Курортный сбор на Ставропольском крае с января по июль 2023 года превысил 355 миллионов рублей, сообщил ранее глава региона Владимир Владимиров, передает «Радиоточка НСН».

