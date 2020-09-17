В Госдуму внесли законопроект о запрете многодневного голосования

Депутаты «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий многодневное голосование, сообщают РИА Новости.

Авторы проекта считают, что таким образом удастся повысить доверие россиян к избирательному процессу. Трёхдневные выборы в сентябре были необходимостью из-за пандемии COVID-19, но новая процедура голосования показала «снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения», говорится в тексте пояснительной записки.