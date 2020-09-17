В Госдуму внесли законопроект о запрете многодневного голосования

Депутаты «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий многодневное голосование, сообщают РИА Новости.

Авторы проекта считают, что таким образом удастся повысить доверие россиян к избирательному процессу. Трёхдневные выборы в сентябре были необходимостью из-за пандемии COVID-19, но новая процедура голосования показала «снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения», говорится в тексте пояснительной записки.

Госдума приняла закон о многодневном голосовании

Первым многодневным голосованием стал плебисцит по поправкам в Конституцию летом 2020 года. Решение растянуть его на несколько дней приняли из-за пандемии коронавируса, чтобы не создавать очереди. Власти сочли опыт удачным, и в итоге был утверждён закон, распространяющий практику многодневного голосования на выборы разных уровней.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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