В Госдуму внесли законопроект о запрете многодневного голосования
Депутаты «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий многодневное голосование, сообщают РИА Новости.
Авторы проекта считают, что таким образом удастся повысить доверие россиян к избирательному процессу. Трёхдневные выборы в сентябре были необходимостью из-за пандемии COVID-19, но новая процедура голосования показала «снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения», говорится в тексте пояснительной записки.
Первым многодневным голосованием стал плебисцит по поправкам в Конституцию летом 2020 года. Решение растянуть его на несколько дней приняли из-за пандемии коронавируса, чтобы не создавать очереди. Власти сочли опыт удачным, и в итоге был утверждён закон, распространяющий практику многодневного голосования на выборы разных уровней.
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