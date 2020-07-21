Госдума приняла закон о многодневном голосовании

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, разрешающий проводить думские и местные выборы, включая повторные, в течение нескольких дней.

Максимальный срок такого голосования – три дня подряд, уточняет RT. При назначении многодневного голосования досрочные выборы проводиться не будут, также не предусмотрена возможность голосования по открепительным.

Законопроект о многодневных выборах разработан после общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, прошедшего с 25 июня по 1 июля. Власти признали такой формат удачным.

