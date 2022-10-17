«Справедливая Россия» готовит проект об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Фракция «Справедливая Россия – За правду» готовит законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом заявил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.

Он утверждает, что пропаганда ЛГБТ – это духовная, информационная, идеологическая война, которую ведет Запад с Россией. Он считает, что штрафы результата не дадут, потому что «сторонники идеологии ЛГБТ при поддержке своих западных кураторов» готовы заплатить любые штрафы. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

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Миронов добавил, что за такую пропаганду необходимо вводить уголовную ответственность.

В июле глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предлагала ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Она утверждала, что действующего сейчас административного наказания недостаточно, а людей, вступающих в нетрадиционные отношения, необходимо лечить «от этого страшного недуга».

Ранее законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду внес в Госдуму депутат Александр Хинштейн. Документ предлагает запретить такую пропаганду среди граждан любых возрастов. Сейчас она запрещена среди несовершеннолетних.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Уголовная ОтветственностьЛГБТСергей Миронов
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