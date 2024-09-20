Спортсмена Чичаева арестовали по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бойца смешанных единоборств Умара Чичаева по делу о перестрелке возле офиса Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Отмечается, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя и избрал в отношении спортсмена меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за опасений за безопасность участников процесса, а также в целях сохранения тайны следствия.

Ранее по делу о стрельбе у офиса Wildberries были предъявлены обвинения 33 задержанным, включая совладельца Владислава Бакальчука, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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