В Бутырском районе по просьбам жителей построят новые соцобъекты

Добавим, площадь проектируемой территории составляет 37 гектаров. На ней будет возведено восемь домов разной этажности. Там на первых этажах появятся магазины, кафе, салоны красоты и спортклубы. После благоустройства территории в районе появятся новые детские и спортивные площадки.

Также в районе для улучшения транспортной доступности появятся две новые улицы. Кроме того, проект предусматривает реконструкцию улицы Яблочкова – на участке от улицы Милашенкова до улицы Руставели.

Между тем, ранее НСН стало известно, что также с учётом мнения местных жителей будет скорректирован проект планировки территории посёлка Западный в столичном районе Солнцево. Об этом сообщил один из разработчиков документа Павел Калинов. Он подчеркнул, что такой подход позволит сформировать комфортную городскую среду для взрослых и детей.

Сейчас проект проходит стадию публичных слушаний по программе реновации. По замыслу, район будет обеспечен собственной инфраструктурой, там появятся школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее НСН сообщила, что новые школы в пяти районах Москвы появятся благодаря программе реновации. Об этом заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Она подчеркнула, что в настоящий момент публичные слушания проходят в районах Свиблово, Бирюлево Восточное, Люблино, Восточное Измайлово и Бутырский. По словам Княжевской, в их ходе поступали предложения, например, об увеличении числа детских садов.

«Социальных объектов будет значительно больше. Все кварталы реновации направлены на качественное обеспечение объектами социальной инфраструктуры. Где-то будет реконструкция существующих объектов, где то пристройка к существующим, где-то мы вообще предусматриваем новый учебный кластер. Будут новые школы, где-то будем совмещать современную школу и детский сад на одной территории», - отметила Юлиана Княжевская.

Также она заявила, что преимуществами будущих кварталов являются наличие необходимой социальной инфраструктуры, применение современных материалов, разделение улиц и общественных пространств, а также наличие обустроенных прогулочных маршрутов и удобных подходов к остановкам общественного транспорта.

