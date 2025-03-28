Спортивного комментатора Александра Шмурнова признли иноагентом

После начала СВО он перестал работать на российском телевидении и уехал из страны.

Кроме того, реестр иноагентов пополнили диджей Артем Бровков, историк Ирина Щербакова, а также интернет-проект «Объектив».

Ранее по требованию Роскомнадзора на «Яндекс. Музыке» был заблокирован альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

