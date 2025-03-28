Спортивного комментатора Александра Шмурнова признли иноагентом

Спортивный комментатор Александр Шмурнов признан иноагентом, сообщил Минюст.

Сооснователя «Короля и Шута» Александра Балунова признали иноагентом

После начала СВО он перестал работать на российском телевидении и уехал из страны.

Кроме того, реестр иноагентов пополнили диджей Артем Бровков, историк Ирина Щербакова, а также интернет-проект «Объектив».

Ранее по требованию Роскомнадзора на «Яндекс. Музыке» был заблокирован альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:Минюст РФИноагенты

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