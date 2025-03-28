Спортивного комментатора Александра Шмурнова признли иноагентом
28 марта 202517:12
Спортивный комментатор Александр Шмурнов признан иноагентом, сообщил Минюст.
После начала СВО он перестал работать на российском телевидении и уехал из страны.
Кроме того, реестр иноагентов пополнили диджей Артем Бровков, историк Ирина Щербакова, а также интернет-проект «Объектив».
Ранее по требованию Роскомнадзора на «Яндекс. Музыке» был заблокирован альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru