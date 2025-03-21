Сооснователя «Короля и Шута» Александра Балунова признали иноагентом
Минюст РФ обновил реестр лиц, признанных иноагентами. В частности, в список попал один из основателей группы «Король и Шут» Александр «Балу» Балунов.
Отмечается, что музыкант распространял фейки о действиях российских властей и ВС РФ, а также выступал против специальной военной операции на Украине.
По этим же причинам в реестр иноагентов были внесены режиссёр Иван Вырыпаев, уличный художник Станислав Комиссаров, писатель Михаил Шишкин, абхазская журналистка Низфа Аршба и учредитель абхазской «Нужной газеты» Изида Чаниа.
В ведомстве добавили, что в связи с ликвидацией статус иноагента был снят с красноярской региональной общественной организации «Мы против СПИДа».
Ранее Ленинский районный суд Смоленска запретил на территории России Telegram-канал писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) «Да. Зыгарь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru