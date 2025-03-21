Сооснователя «Короля и Шута» Александра Балунова признали иноагентом

Отмечается, что музыкант распространял фейки о действиях российских властей и ВС РФ, а также выступал против специальной военной операции на Украине.

По этим же причинам в реестр иноагентов были внесены режиссёр Иван Вырыпаев, уличный художник Станислав Комиссаров, писатель Михаил Шишкин, абхазская журналистка Низфа Аршба и учредитель абхазской «Нужной газеты» Изида Чаниа.

В ведомстве добавили, что в связи с ликвидацией статус иноагента был снят с красноярской региональной общественной организации «Мы против СПИДа».

Ранее Ленинский районный суд Смоленска запретил на территории России Telegram-канал писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) «Да. Зыгарь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».