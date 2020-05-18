Спорная фраза исключена из документа о выплатах медикам

Правительство Российской Федерации решило удалить из документа о дополнительных выплатах медицинским работникам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, фразу за «фактически отработанное время». Распоряжение с поправкой опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Ранее председатель кабинета министров Михаил Мишустин заверил, что объявленные доплаты будут рассчитываться с учётом только самого факта работы с пациентами, больными COVID-19, без привязки ко времени. Он обратил внимание на то, что формулировка, позволяющая двойное толкование, привела к фактическому саботажу поручения президента. По словам Мишустина, в регионах где-то стали считать смены, где-то часы, где-то минуты.

Как отмечают argumenti.ru, медики по всей стране начали записывать видеообращения с требованием выплатить им компенсации, обещанные главой государства. Они жаловались, что многие до сих пор не получили выплаты, а кто-то по 100 – 200 рублей. На прошлой неделе Владимир Путин в жёсткой форме потребовал исправить ситуацию.

