«Сплошное ущемление!» Полковник ФСБ о запрете выезда из страны для сотрудников
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, что люди, избравшие службу в органах, согласны с определенными «нарушениями собственных прав».
Президент Владимир Путин подписал закон об ограничении выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ на срок до пяти лет с момента выхода в отставку. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 16 декабря. Принятие решения относительно того, кто не может покидать страну, закон закрепляет за ФСБ.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко объяснил в эфире НСН, что эта мера направлена на предотвращение утечки сведений, составляющих государственную тайну.
«Вся служба в органах безопасности, так же как и в армии, безусловно, связана с ущемлением прав. Особенно обидно военным. Разве не ущемление прав, что его первым посылают на смерть, если надо Родину защищать? Но я думаю, ограничения на выезд - это не самое страшное и не самое суровое в жизни чекистов и военнослужащих. Это можно пережить. Это направлено в первую очередь на предотвращение утечки важных сведений за рубеж. Спецслужбы охотятся за сотрудниками, спецслужбы пытаются разными вариантами склонить к сотрудничеству. В связи с очень серьезной активностью западных спецслужб принято такое решение. Это все вписывается в ту службу, которую себе избрали эти люди. Не хочешь этого, хочешь вольной жизни и выезда за границу – надо писать рапорт и уходить на гражданку», - добавил он.
Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что инициатива президента не связана с недоверием к бывшим сотрудникам спецслужбы, а наоборот, нацелена на их защиту от неправовых действий. В пояснительной записке говорится, что документ подготовлен на фоне участившихся случаев задержания за рубежом россиян, связанных с органами госбезопасности.
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