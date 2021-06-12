Spiegel: Telegram в Германии могут оштрафовать на 55 миллионов евро

Штрафы до 55 миллионов грозят в Германии мессенджеру Telegram. Причина в том, что у руководства платформы нет контактного лица для общения с государственными службами и не принимаются достаточные меры для борьбы с незаконным контентом, сообщает издание Spiegel.

По данным издания, Федеральное министерство юстиции ФРГ настаивает на том, что требует от Telegram подчинения закону. Ведомство настаивает на том, что сервис должен быть доступным для властей, «незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Telegram немецкие власти могут оштрафовать на сумму до 55 миллионов евро, пишет Spiegel.

Напомним, 10 июня московский суд снова оштрафовал мессенджер Telegram за отказ выполнить требование Роскомнадзора и удалить запрещённую информацию, сообщает ТАСС.

