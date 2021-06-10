Суд оштрафовал Telegram на 10 млн рублей за запрещённый контент

Московский суд снова оштрафовал мессенджер Telegram за отказ выполнить требование Роскомнадзора и удалить запрещённую информацию, сообщает ТАСС.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района столицы признал виновным Telegram по чётырем протоколам и назначил компании штраф на общую сумму 10 миллионов рублей.

С учётом ранее выписанных штрафов по этой же статье, мессенджеру выписали штрафов уже на 15 миллионов рублей.

Ранее мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google за повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы, сообщает RT. За неудаление запрещённого контента был назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

