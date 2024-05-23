Спецслужбы стран ШОС предотвратили 181 теракт в 2023 году
Спецслужбы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в прошлом году предотвратили 181 теракт и пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций. Об этом сообщил глава исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) объединения Руслан Мирзаев.
«По итогам 2023 года в процессе совместной работы компетентными органами государств-членов ШОС, в том числе путем обмена оперативной информацией, пресечена деятельность 95 ячеек террористических организаций, предотвращен 181 теракт», — цитирует директора исполкома РИА Новости.
Мирзаев также отметил, что специалисты выявили и пресекли 2010 преступлений экстремистского и террористического характера, обнаружили и задержали 214 боевиков и 1185 участников и пособников международных террористических группировок. Кроме того, в 2023 году было вскрыто 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, использовавшихся в террористических и экстремистских целях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru