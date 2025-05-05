Спецслужбы отработали на Красной площади технику защиты гостей в случае ЧП
Специальные службы провели тренировочную отработку на Красной площади техники защиты гостей в случае внештатных ситуаций. Силовики организовали защитную «стену» из бронещитов, за которые были заведены сотрудники, исполнявшие роль приглашенных посетителей.
Между тем, Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала 5 мая рассылку предупреждений об ограничении доступа в интернет на территории российской столицы в период праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пользователи уже начали жаловаться на перебои в связи.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», как раз в это время прошла репетиция воздушной части парада. Эксперты объясняют, что такие предупредительные меры необходимы для затруднения наведения дронов Вооруженных сил Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меликов: Жизни раненных в Махачкале гражданских лиц ничего не угрожает
- Пляжный футбольный клуб «Спартак» снялся с Чемпионата и Кубка России 2025 года
- Население Москвы достигло 13,3 млн человек
- Лидер Мьянмы приедет на парад Победы в Москве
- Спецслужбы отработали на Красной площади технику защиты гостей в случае ЧП
- Эрдоган и Трамп обсудили Украину, Иран и Газу
- Создатели «Русов против ящеров» сообщили о создании прототипов новой игры
- Акинфеев хочет запатентовать товарный знак отбитого пенальти на ЧМ-2018
- Трамп обвинил Демократическую партию в новой попытке импичмента
- Народный артист России Николай Горохов умер во Владимирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru