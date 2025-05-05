Спецслужбы отработали на Красной площади технику защиты гостей в случае ЧП

Специальные службы провели тренировочную отработку на Красной площади техники защиты гостей в случае внештатных ситуаций. Силовики организовали защитную «стену» из бронещитов, за которые были заведены сотрудники, исполнявшие роль приглашенных посетителей.

В Москве может быть ограничен доступ в Интернет из-за мер безопасности в праздники

Между тем, Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала 5 мая рассылку предупреждений об ограничении доступа в интернет на территории российской столицы в период праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пользователи уже начали жаловаться на перебои в связи.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», как раз в это время прошла репетиция воздушной части парада. Эксперты объясняют, что такие предупредительные меры необходимы для затруднения наведения дронов Вооруженных сил Украины.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
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