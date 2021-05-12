Спецслужбам представляют новые разработки в Кубинке

Устройства для гражданской обороны и обеспечения безопасности, в том числе медицинской показывает холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех в Кубинке на XIII Международном салоне «Комплексная безопасность». Решения охватывают два сегмента рынка – военный и гражданский.

Участников салона «Швабе» знакомит с прибором для автоматической индикации патогенных биологических агентов «Детектор-БИО», который разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Прибор выявляет токсины, бактерии и вирусы. Его эффективность подтвердили госиспытания, прошедшие на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга.

На стенде размещены также устройства, созданные для борьбы с COVID-19. Это инфракрасная система измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом и несколько классических тепловизионных регистраторов.

В экспозиции представлен медицинский автотранспорт, включая спецавтомобиль для нужд МЧС и машины скорой помощи, оснащенные, в том числе медоборудованием производства предприятий «Швабе». Работу по новому проекту холдинг ведет совместно с компанией «Промтех».

Среди новинок компания демонстрирует также досмотровый интроскоп – оборудование для обнаружения запрещенных предметов. Он способен без вскрытия просканировать багаж или почтовое отправление весом до 160 килограммов.

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Еще две разработки, которые показывает «Швабе», – это лазерная курсоглиссадная система посадки воздушных судов в условиях плохой видимости ЛКГСП и ИК-камера коротковолнового диапазона SWIR, позволяющая обнаруживать замаскированные объекты. Представители ВМФ России протестировали камеру в арктической экспедиции на Новую Землю.

Всего в Кубинку холдинг привез более 40 разработок производства Лыткаринского завода оптического стекла, ЦКБ «ФОТОН», Вологодского оптико-механического завода, компании «Швабе-Москва», КМЗ, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова, Новосибирского приборостроительного завода, НПО «Орион», Загорского оптико-механического завода и МЗ «САПФИР».

XIII Международный салон «Комплексная безопасность» проходит с 12 по 16 мая на территории КВЦ «Патриот».

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ФОТО: Швабе
ТЕГИ:ВыставкаБезопасность
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