Спецслужбам представляют новые разработки в Кубинке

Устройства для гражданской обороны и обеспечения безопасности, в том числе медицинской показывает холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех в Кубинке на XIII Международном салоне «Комплексная безопасность». Решения охватывают два сегмента рынка – военный и гражданский.

Участников салона «Швабе» знакомит с прибором для автоматической индикации патогенных биологических агентов «Детектор-БИО», который разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Прибор выявляет токсины, бактерии и вирусы. Его эффективность подтвердили госиспытания, прошедшие на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга.

На стенде размещены также устройства, созданные для борьбы с COVID-19. Это инфракрасная система измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом и несколько классических тепловизионных регистраторов.

В экспозиции представлен медицинский автотранспорт, включая спецавтомобиль для нужд МЧС и машины скорой помощи, оснащенные, в том числе медоборудованием производства предприятий «Швабе». Работу по новому проекту холдинг ведет совместно с компанией «Промтех».

Среди новинок компания демонстрирует также досмотровый интроскоп – оборудование для обнаружения запрещенных предметов. Он способен без вскрытия просканировать багаж или почтовое отправление весом до 160 килограммов.