Голикова и Мурашко пришли проститься с главой МЧС Зиничевым

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Министр возложил букет красных роз к зданию МЧС на улице Ватутина, где проходит церемония, пишут «Известия».

А накануне стало известно, что церемонию прощания с Зиничевым посетит Владимир Путин. Ранее президент России, выражая соболезнования в связи с гибелью главы МЧС, подчеркнул, что смерть Зиничева стала для него личной невосполнимой утратой, пишет RT.

В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым

Похороны главы МЧС пройдут сегодня же, 10 сентября, на Северном кладбище в Санкт- Петербурге в закрытом для прессы режиме. На этом же кладбище похоронены родители министра.

Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Об этом сообщили в МЧС. В этот четверг президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС звание Героя России посмертно - за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныСмертьМЧС РФ
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