Голикова и Мурашко пришли проститься с главой МЧС Зиничевым

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Министр возложил букет красных роз к зданию МЧС на улице Ватутина, где проходит церемония, пишут «Известия».

А накануне стало известно, что церемонию прощания с Зиничевым посетит Владимир Путин. Ранее президент России, выражая соболезнования в связи с гибелью главы МЧС, подчеркнул, что смерть Зиничева стала для него личной невосполнимой утратой, пишет RT.