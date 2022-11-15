Детский омбудсмен поддержала идею возрождения в школах военной подготовки
В школах необходимо возрождать уроки начальной военной подготовки, они должны воспитывать патриотизм. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По мнению детского омбудсмена, для детей нужно «создать таких героев, за которыми хотелось бы пойти». Такими людьми можно считать тех, кто «свою жизнь не жалея, служат своей стране».
Ранее пресс-служба министерства просвещения России сообщила, что занятия по начальной военной подготовке в российских школах будут внеурочными. Курс появится в школах со следующего учебного года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru