Детский омбудсмен поддержала идею возрождения в школах военной подготовки

По мнению детского омбудсмена, для детей нужно «создать таких героев, за которыми хотелось бы пойти». Такими людьми можно считать тех, кто «свою жизнь не жалея, служат своей стране».

Ранее пресс-служба министерства просвещения России сообщила, что занятия по начальной военной подготовке в российских школах будут внеурочными. Курс появится в школах со следующего учебного года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

