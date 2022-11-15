Детский омбудсмен поддержала идею возрождения в школах военной подготовки

В школах необходимо возрождать уроки начальной военной подготовки, они должны воспитывать патриотизм. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Вместо ОБЖ»: Депутат Останина поддержала введение военной подготовки в школах

По мнению детского омбудсмена, для детей нужно «создать таких героев, за которыми хотелось бы пойти». Такими людьми можно считать тех, кто «свою жизнь не жалея, служат своей стране».

Ранее пресс-служба министерства просвещения России сообщила, что занятия по начальной военной подготовке в российских школах будут внеурочными. Курс появится в школах со следующего учебного года, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
ТЕГИ:Детский ОмбудсменШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры