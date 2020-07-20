Спецэкспертиза подтвердила аутентичность останков царской семьи Романовых

Историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность так называемых екатеринбургских останков в рамках расследования убийства царской семьи Романовых. Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов.

Два года назад в Следственном комитет Российской Федерации заявили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность человеческих останков, обнаруженных в районе Поросенкова лога в урочище Ганина Яма в окрестностях областного центра, членам императорской семьи, а также их приближённым. Помимо этого, было установлено родство императора Александра III и погибшего человека, который ранее был идентифицирован как Николай II. Для этого была проведена процедура эксгумации отца последнего царя Российской империи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

В Императорском доме Романовых не торопятся с признанием останков

После этого руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что финальные выводы относительно подлинности екатеринбургских останков Русская православная церковь намерена огласить по итогам историко-архивной экспертизы.

Как уточнил Пчелов, историческая часть экспертизы полностью закончено. В ней участвовали эксперты-историки, которые специализируются на работе с историческими источниками. В общей сложности анализу было подвергнуто свыше 2 тысяч таких артефактов - письменных, фотографических и даже аудиозаписей. Работа велась почти в 20 российских и зарубежных архивных хранилищах.

Были обнаружены некоторые новые документы, а отдельные - заново проанализированы. Эксперт подчеркнул, что основная картина последнего периода царской семьи перед бессудной казнью в целом прояснилась.

В РПЦ обрадовались итогам новой экспертизы останков царской семьи

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом.

Позднее рядом с этой точкой нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Их останки торжественно захоронены в ходе государственнйо церемонии в усыпальнице Петропавловского собора.

Однако РПЦ тогда не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.

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