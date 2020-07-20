Спецэкспертиза подтвердила аутентичность останков царской семьи Романовых

После этого руководитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что финальные выводы относительно подлинности екатеринбургских останков Русская православная церковь намерена огласить по итогам историко-архивной экспертизы.

Как уточнил Пчелов, историческая часть экспертизы полностью закончено. В ней участвовали эксперты-историки, которые специализируются на работе с историческими источниками. В общей сложности анализу было подвергнуто свыше 2 тысяч таких артефактов - письменных, фотографических и даже аудиозаписей. Работа велась почти в 20 российских и зарубежных архивных хранилищах.

Были обнаружены некоторые новые документы, а отдельные - заново проанализированы. Эксперт подчеркнул, что основная картина последнего периода царской семьи перед бессудной казнью в целом прояснилась.