Отечественные системы видеоконференцсвязи рекомендовано использовать вузам
Министерство науки и высшего образования рекомендовало высшим учебным заведениям использовать российские средства видеоконференцсвязи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Предлагается пользоваться именно внесенными в единый реестр российского софта и баз данных Минцифры техническими средствами.
Министерство утвердило одну из методических рекомендаций для формирования единых подходов к выбору поставщиков программного обеспечения. Рекомендации предназначены для применения технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации.
В данный момент большинство учебных заведений уже используют отечественные решения видеоконференцсвязи (TrueConf, VideoMost, Видеоселектор, IVA MCU, Vinteo), заявили в пресс-службе. Были приведены данные аудита оборудования и ПО в подведомственных научных организациях и вузах.
В конце октября этого года стало известно о том, что американский сервис конференцсвязи Zoom ограничил работу в России и начал закрывать доступ к платным аккаунтам. Ими активно пользовались несколько вузов, среди которых Российский государственный социальный университет. Аналогичная ситуация, связанная с доступом к лицензиям Zoom, была в минувшем году, после чего крупные российские университеты, в частности МГУ, перешли на разработки отечественных компаний.
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