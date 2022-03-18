Специалисты сферы услуг переходят из Инстаграм на «Авито»
18 марта 202220:14
Представители сервиса «Авито» заявили о росте числа объявлений, предлагающих услуги в сфере красоты, дизайна, фотографии.
В компании считают, что рост связан с блокировкой платформы Инстаграм в России. По данным «Авито», с марта текущего года по сравнению с мартом прошлого года рост количества объявлений этой сферы составил 21%.
Как рассказали «Газете.ру» в сервисе, наибольший прирост наблюдается в Сочи, Казани и Москве.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru