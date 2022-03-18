Специалисты сферы услуг переходят из Инстаграм на «Авито»

В компании считают, что рост связан с блокировкой платформы Инстаграм в России. По данным «Авито», с марта текущего года по сравнению с мартом прошлого года рост количества объявлений этой сферы составил 21%.



Как рассказали «Газете.ру» в сервисе, наибольший прирост наблюдается в Сочи, Казани и Москве.





