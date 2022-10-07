Специалисты МАГАТЭ помогут с запуском энергоблоков на ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АСЭ, помогут запустить энергоблоки, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, основная функция МАГАТЭ – безопасная эксплуатация атомной станции, сегодня приедут четыре специалиста.

О том, что технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской атомной электростанции пока нет, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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По словам Рогова, на энергоблоках ведутся профилактические работы. Однако для запуска реакторов необходимо восстановить линии электропередачи.

Запорожская АЭС нуждается в модернизации, которая обойдется России в огромные деньги, однако отказываться от этого нельзя, сказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭАЭС
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