Специалисты МАГАТЭ помогут с запуском энергоблоков на ЗАЭС
Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АСЭ, помогут запустить энергоблоки, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, основная функция МАГАТЭ – безопасная эксплуатация атомной станции, сегодня приедут четыре специалиста.
О том, что технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской атомной электростанции пока нет, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, на энергоблоках ведутся профилактические работы. Однако для запуска реакторов необходимо восстановить линии электропередачи.
Запорожская АЭС нуждается в модернизации, которая обойдется России в огромные деньги, однако отказываться от этого нельзя, сказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- Турнир по биатлону в Ижевске провели без стрельбы
- Церемонию вручения кинопремии «Ника» перенесли на следующий год
- Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России
- Производитель бумаги SvetoCopy продал российские активы за 420 млн долларов
- СМИ: Литва отказалась впускать уехавших из России мужчин
- Специалисты МАГАТЭ помогут с запуском энергоблоков на ЗАЭС
- Обстреляны два приграничных села в Белгородской области
- Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров
- Прокуратура признала незаконным возбуждение первого в РФ дела об уклонении от мобилизации
- Кандидат в президенты Австрии призвал отменить антироссийские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru