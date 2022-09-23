Специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации
Минцифры поддерживает решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
В министерстве уточняют, что право на отсрочку могут получить имеющие высшее профессиональное образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных ИТ-компаний. В том числе задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Отсрочка распространяется также на операторов связи, которые заняты в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств и линий связи общего пользования, а также центров обработки данных.
Также, по сообщению Минцифры, под частичную мобилизацию не попадают сотрудники зарегистрированных СМИ, радио- и телевещателей, включенных в перечень системообразующих. Речь идёт о работниках, занятых в производстве и распространении информационной продукции.
Уточняется, что отсрочка от частичной мобилизации позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения страны, простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений, в том числе на предприятиях ОПК.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сейчас уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников, говорится в сообщении.
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