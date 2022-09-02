Минцифры отказывается от 7 млрд рублей на отечественные смартфоны для чиновников

Минцифры откажется от 7 млрд рублей, выделенных на смартфоны с российской операционной системой и разработанными для нее приложениями для российских чиновников, из-за нехватки деталей для гаджетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

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Минфин подтвердил подлинность документа.

«Предложение по уменьшению бюджетных ассигнований в 2022 году на 7 104 600 000 рублей. Наименование мероприятия — предоставление сотрудникам органов государственной власти мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой», — отмечается в перечне.

В Минцифры пояснили,что предложение связано со «сложившейся геополитической и экономической ситуацией», пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что специалисты занимаются усовершенствованием мобильной операционной системы «Аврора», разработанной «Открытой мобильной платформой» — «дочкой» ПАО «Ростелеком». Операционная система прошла сертификационные испытания ФСБ, была зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения. «Аврора» может быть установлена на любые мобильные устройства; планировалось, что ею оснастят девайсы для органов власти.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ТехнологииЧиновникиСмартфоны
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