Специалистов по политологической экспертизе начали готовить в России
Подготовку экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов начали в России. Об этом заявил заместитель директора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте Георгий Омельянюк.
«Подготовлена программа дополнительного профессионального образования, и по этой программе проходят обучение три эксперта, два из которых имеют степень доктора наук, один — кандидата политических наук», — цитирует Омельянюка «Интерфакс».
Как отметил эксперт, политологическую экспертизу будут проводить по делам о признании некоммерческих организаций или физлиц иноагентами, о распространении экстремистских материалов, о призывах к массовым беспорядкам и нарушениях во время выборов. Омельянюк пояснил, что такая экспертиза нацелена на установление факта осуществления политической деятельности и проводится в отношении выступлений, заявлений, обращений, уставных документов, программ организаций.
«Пропагандистские материалы: лозунги, жесты, политическая символика, плакаты, карикатура, публикация, переписки, фотографии, аудио- и видеоматериалы, которые размещены в эфире радио и телевидения, а также в интернете, на внешних носителях информации, и все эти объекты фиксируют политическую деятельность», — пояснил замдиректора РФЦСЭ.
Кроме того, объектами политологической экспертизы станут комментарии в интернете.
По словам Омельянюка, специалисты также разрабатывают методики судебно-религиоведческой и судебно-этиковедческой экспертизы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В выходные в Москве похолодает до -6 градусов
- Илон Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в Евросоюзе
- Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы пострадали при пожаре
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Испании Санчеса
- Экс-замглавы Рыбинска задержали по обвинению в получении взятки
- Нападающий «Милана» Робак пропал в Швеции
- Работа Русских домов в Палестине и Израиле приостановлена
- Власти Турции опровергли слухи о возможном размещении иностранных войск
- «Замаскированное» приложение «Тинькофф-банка» появилось в App Store
- В Запорожье погиб знаменитый ополченец Бабай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru