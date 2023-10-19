Специалистов по политологической экспертизе начали готовить в России

«Подготовлена программа дополнительного профессионального образования, и по этой программе проходят обучение три эксперта, два из которых имеют степень доктора наук, один — кандидата политических наук», — цитирует Омельянюка «Интерфакс».

Как отметил эксперт, политологическую экспертизу будут проводить по делам о признании некоммерческих организаций или физлиц иноагентами, о распространении экстремистских материалов, о призывах к массовым беспорядкам и нарушениях во время выборов. Омельянюк пояснил, что такая экспертиза нацелена на установление факта осуществления политической деятельности и проводится в отношении выступлений, заявлений, обращений, уставных документов, программ организаций.

«Пропагандистские материалы: лозунги, жесты, политическая символика, плакаты, карикатура, публикация, переписки, фотографии, аудио- и видеоматериалы, которые размещены в эфире радио и телевидения, а также в интернете, на внешних носителях информации, и все эти объекты фиксируют политическую деятельность», — пояснил замдиректора РФЦСЭ.

Кроме того, объектами политологической экспертизы станут комментарии в интернете.

По словам Омельянюка, специалисты также разрабатывают методики судебно-религиоведческой и судебно-этиковедческой экспертизы.

