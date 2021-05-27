Специалист рассказал о слежке в Instagram
Соцсеть Instagram собирает данные о своих пользователях с их согласия в момент первой регистрации, а в дальнейшем она не ждет согласия зарегистрировавшихся и следит за миллионами аккаунтов постоянно, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова.
По его словам, для этого достаточно единожды поставить метку локации на фотографию или разрешить соцсети поискать зарегистрированных пользователей Instagram в контактах на смартфоне. Под детальный анализ подпадают не только интересы, но и то, как быстро пользователь совершает действия внутри приложения.
Например, любители активного отдыха получают больше рекламы, связанной со спортивными товарами и услугами.
Тем временем, сеть Instagram запустила функцию, позволяющую скрывать отметки «нравится» под постами. Там отметили, что пользователи могут скрыть количество лайков для постов других пользователей в настройках, элемент управления будет применен ко всем сообщениям в ленте.
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