В Instagram появится новая функция

Команда социальной сети Instagram работает над новой функцией для расширения действий с лайками. Об этом заявил глава соцплатформы Адам Моссери, передает РИА Новости.

Так, с помощью новой функции пользователи смогут скрывать количество лайков под своими постами. Отмечается, что в настоящее время функция тестируется. Моссери добавил, что аналогичная функция может появиться на Facebook.

Как уточняет агентство, в прошлом году тестирование этой функции началось в семи странах, в частности в Канаде и Бразилии.

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