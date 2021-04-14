В Instagram появится новая функция
Команда социальной сети Instagram работает над новой функцией для расширения действий с лайками. Об этом заявил глава соцплатформы Адам Моссери, передает РИА Новости.
Так, с помощью новой функции пользователи смогут скрывать количество лайков под своими постами. Отмечается, что в настоящее время функция тестируется. Моссери добавил, что аналогичная функция может появиться на Facebook.
Как уточняет агентство, в прошлом году тестирование этой функции началось в семи странах, в частности в Канаде и Бразилии.
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