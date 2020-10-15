Специалист по кадрам дал ценные советы работникам на «удалёнке»
Сотрудникам, переведённым на удалённый формат работы из-за ситуации с коронавирусом, необходимо психологически настроиться на выполнение служебных обязанностей в домашних условиях. Такой совет дал руководитель кадрового агентства Tom Hunt Владимир Якуба.
По словам эксперта, прежде всего, необходимо ответить себе на вопрос, почему нет желания пожить в новой реальности, если работодатель в приказном порядке отправляет на удалёнку. Даже, если ситуацию осложняют небольшая площадь жилья, дети, соседи, можно отыскать положительные моменты, отметил в эфире «Радио 1» Якуба.
Отдельный способ реагирования необходим в том случае, если онлайн формат всё-таки абсолютно неприемлем. В этом варианте следует донести свои аргументы своему начальству.
Открытый диалог может способствовать нахождению выхода. Например, вы сможете работать из офиса, но в одиночестве. Роспотребнадзор считает такой формат вполне возможным, отмечает специалист рекрутинга.
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