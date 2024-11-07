Спецборт МЧС вывезет из Ливана еще 90 россиян

Специальный борт МЧС РФ, который доставил груз гуманитарной помощи жителям Ливана, эвакуирует из Бейрута ещё 90 граждан России. Как информирует МЧС, всего Ил-76 доставил 24 тонн груза – лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости.

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МЧС выполнило уже третий спецрейс по доставке гуманитарной помощи в Ливан. По данным посольства России в Бейруте на сентябрь, в стране находились более трёх тысяч граждан России. Им рекомендовано покинуть эту ближневосточную страну на фоне конфликта Израиля и движения «Хезболла».

Спецборт МЧС 5 ноября доставил в Россию из Ливана 98 российских эвакуированных граждан, в том числе, 58 детей, сообщили в министерстве здравоохранения. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», 11 человек затем переправили из Москвы в Дагестан.

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ФОТО: РИА Новости
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