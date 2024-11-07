Спецборт МЧС вывезет из Ливана еще 90 россиян

МЧС выполнило уже третий спецрейс по доставке гуманитарной помощи в Ливан. По данным посольства России в Бейруте на сентябрь, в стране находились более трёх тысяч граждан России. Им рекомендовано покинуть эту ближневосточную страну на фоне конфликта Израиля и движения «Хезболла».

Спецборт МЧС 5 ноября доставил в Россию из Ливана 98 российских эвакуированных граждан, в том числе, 58 детей, сообщили в министерстве здравоохранения. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», 11 человек затем переправили из Москвы в Дагестан.

