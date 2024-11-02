ВВС Израиля нанесли удары по южным пригородам Бейрута

Израильские ВВС нанесли в субботу, 2 ноября, массированный удар по южным окраинам столицы Ливана Бейрута, сообщает телеканал LBCI.

Ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности к прекращению огня

По его данным, ранения получили 11 мирных жителей.

Как отмечается, удары Израиль на нёс по районам массового проживания шиитского населения страны.

Ранее армия Израиля ударила по командным центрам «Хезболлы» в Ливане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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