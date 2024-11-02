ВВС Израиля нанесли удары по южным пригородам Бейрута
2 ноября 202418:55
Израильские ВВС нанесли в субботу, 2 ноября, массированный удар по южным окраинам столицы Ливана Бейрута, сообщает телеканал LBCI.
По его данным, ранения получили 11 мирных жителей.
Как отмечается, удары Израиль на нёс по районам массового проживания шиитского населения страны.
Ранее армия Израиля ударила по командным центрам «Хезболлы» в Ливане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ВВС Израиля нанесли удары по южным пригородам Бейрута
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru