СПЧ утвердил решение о создании рабочей группы по вопросам СВО
24 января 202315:28
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) утвердил решение о создании рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба СПЧ.
В сообщении говорится, что руководителем группы была избрана член СПЧ Юлия Белехова.
По словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, в состав рабочей группы вошли члены СПЧ Марина Ахмедова, Ирина Боровова, Ольга Демичева, Ирина Киркора, Александр Коц, Елена Шишкина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru