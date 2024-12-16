СПбГУ сообщил о хакерской атаке на свои виртуальные серверы

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) сообщил, что на его серверы провели кибератаку, в результате произошел сбой. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

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Ожидается, что доступ к ресурсам восстановят в течение дня.

«Неизвестные произвели атаку на виртуальные серверы СПбГУ, после чего произошёл сбой в работе локальной вычислительной сети и серверной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Проректор по безопасности вуза направил обращение в правоохранительные органы «по факту порчи государственного имущества».

Ранее старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин заявил RT, что мобильные телефоны часто хранят всю личную информацию, делая её привлекательной целью для киберпреступников.

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ФОТО: ТАСС
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