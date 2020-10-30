Белорусские студенты потребовали прекратить отчисления из вузов
Студенты нескольких белорусских вузов устроили акции солидарности в поддержку отчисленных товарищей, сообщает агентство ТАСС.
В столице Белоруссии студенты Минского государственного лингвистического университета собрались с плакатами «Остановить отчисления!». Отчисленных студентов поддержали учащиеся и выпускники БГУ, а также госуниверситета информатики и радиоэлектроники.
Белорусские врачи пришли поддержать студентов-медиков, а более 60 сотрудников Белорусской государственной академии искусств в открытом письме потребовали восстановить отчисленных из вуза студентов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, которые участвуют в несанкционированных акциях протеста, а также заявил, что в стране не будут признавать дипломы зарубежных учебных заведений.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По официальным данным, на них победил действующий глава Александр Лукашенко. Оппозиция заявляет о фальсификации результатов и требует отставки президента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Белорусские студенты потребовали прекратить отчисления из вузов
- Глава КС Украины оспорил инициативу Зеленского
- Более тысячи заключенных в России заразились COVID-19
- Венгрия сможет приобрести вакцину только после сертификации в ЕС
- Мощное землетрясение накрыло Грецию и Турцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru