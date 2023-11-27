СПБ Биржа обратится в полицию из-за инцидента с банкротством
СПБ Биржа намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с заявлением о банкротстве, якобы поданным ею. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
Биржа инициирует расследование дела о подлоге при подаче злоумышленниками заявления о несостоятельности.
В Арбитражном суде Москвы 27 ноября появилось заявление о признании СПБ Биржи банкротом. В регистрации иска было отказано в связи с ненадлежащим оформлением документов и нарушением правил подачи заявления.
В начале торговой сессии акции компании отреагировали резким падением на Московской бирже. Котировки снижались почти на 35% - до 63,8 рубля.
Позже в СПБ Бирже заявили, что не подавали заявление о признании банкротом. Представители компании заверили в устойчивости ее финансового состояния, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru