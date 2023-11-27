СПБ Биржа обратится в полицию из-за инцидента с банкротством

Биржа инициирует расследование дела о подлоге при подаче злоумышленниками заявления о несостоятельности.

В Арбитражном суде Москвы 27 ноября появилось заявление о признании СПБ Биржи банкротом. В регистрации иска было отказано в связи с ненадлежащим оформлением документов и нарушением правил подачи заявления.

В начале торговой сессии акции компании отреагировали резким падением на Московской бирже. Котировки снижались почти на 35% - до 63,8 рубля.

Позже в СПБ Бирже заявили, что не подавали заявление о признании банкротом. Представители компании заверили в устойчивости ее финансового состояния, передает «Радиоточка НСН».

