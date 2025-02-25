Спасенную в Крыму кошку Мусю поместят в ветеринарный стационар на неделю

Спасенную сегодня кошку Мусю, которую ранее сбросил со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму неадекватный посетитель, осмотрели ветеринары и приняли решение о помещении ее в стационар. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести Крым».

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Уточняется, что ветеринары планируют начать с капельниц для восстановления питательных веществ и жидкости. Кошка провела на скалах три дня.

Сегодня утром группа спасателей на лодках, обследуя территорию вокруг «Ласточкиного гнезда», обнаружила Мусю в расщелине на скале. Кошку оперативно достали спасатели и доставили к ветклинику.

Ранее на мужчину, который выбросил кошку с обрыва, завели уголовное дело по статье «О жестоком обращении с животными», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС

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