Спасенного питбуля с «Азовстали» подарили Кадырову

«Адидас, раньше его звали Адольф. Он был на "Азовстали", два месяца в катакомбах вместе со своей хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью», - рассказал Кованов журналистам.

Теперь у собаки новая кличка - Борз.

«То есть Волк», - сказал Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что теперь женщине, которая собралась найти собаку после эвакуации с «Азовстали», искать будет нетрудно.

У главы Чечни уже есть кошка и собака. Этих животных Кадыров также забрал из приюта.

