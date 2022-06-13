Спасенного питбуля с «Азовстали» подарили Кадырову

Чеченский лидер Рамзан Кадыров стал новым владельцем белого питбуля, которого волонтеры спасли волонтеры, получив от одной из женщин, вышедших из катакомб предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Собаку передал главе Чечни в Грозном волонтер из Рязани Юрий Кованов. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кадырова.

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«Адидас, раньше его звали Адольф. Он был на "Азовстали", два месяца в катакомбах вместе со своей хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью», - рассказал Кованов журналистам.

Теперь у собаки новая кличка - Борз.

«То есть Волк», - сказал Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что теперь женщине, которая собралась найти собаку после эвакуации с «Азовстали», искать будет нетрудно.

У главы Чечни уже есть кошка и собака. Этих животных Кадыров также забрал из приюта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВолонтерыЖивотныеМариупольСобакиКадыровРамзан Кадыров
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