Спасатели вызволили из пожара и реанимировали 15 котов в Симферополе
В Симферополе сотрудники МЧС спасли 15 котов из пожара.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, хозяин склада ухаживал за котами, которых он приютил. Когда он готовил животным еду на электроплите, произошло короткое замыкание, склад был в дыму.
Коты испугались и спрятались за мебелью, сотрудникам МЧС пришлось вызволять питомцев. Спасательная операция прошла успешно.
Ранее В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС провели спасательную операцию после того, как произошла аварийная остановка канатно-кресельной дороги, отмечает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru