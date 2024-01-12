Спасатели вызволили из пожара и реанимировали 15 котов в Симферополе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, хозяин склада ухаживал за котами, которых он приютил. Когда он готовил животным еду на электроплите, произошло короткое замыкание, склад был в дыму.

Коты испугались и спрятались за мебелью, сотрудникам МЧС пришлось вызволять питомцев. Спасательная операция прошла успешно.

Ранее В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС провели спасательную операцию после того, как произошла аварийная остановка канатно-кресельной дороги, отмечает «Радиоточка НСН»

