Спасатели вызволили из пожара и реанимировали 15 котов в Симферополе

В Симферополе сотрудники МЧС спасли 15 котов из пожара.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, хозяин склада ухаживал за котами, которых он приютил. Когда он готовил животным еду на электроплите, произошло короткое замыкание, склад был в дыму.

Коты испугались и спрятались за мебелью, сотрудникам МЧС пришлось вызволять питомцев. Спасательная операция прошла успешно.

Ранее В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС провели спасательную операцию после того, как произошла аварийная остановка канатно-кресельной дороги, отмечает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СимферопольКотМЧС РФ

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