МЧС: В России происходит до 10 пожаров в день из-за гаджетов на зарядке

В России происходит до 10 пожаров в день из-за гаджетов на зарядке, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента информационной политики МЧС РФ Романа Охотенко.

В связи с этим он призвал россиян не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра. Речь идет, в том числе, и о пауэрбанках, роботах-пылесосах и электросамокатах.

Блогер Wylsacom призвал родителей не экономить на пауэрбанках для детей

Ранее смартфон школьницы из подмосковного Дмитрова загорелся из-за популярной игры PUBG, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным СМИ, семиклассница играла в онлайн-игру во время уроков, однако телефон школьницы не выдержал напряжения и загорелся. Учеников оперативно вывели из кабинета, позже занятия продолжились.

Телефон может загореться из-за производственного брака, но чаще – в случае, когда пользователь своевременно не заменил аккумулятор на новый, рассказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
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