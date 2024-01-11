МЧС: В России происходит до 10 пожаров в день из-за гаджетов на зарядке

В России происходит до 10 пожаров в день из-за гаджетов на зарядке, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента информационной политики МЧС РФ Романа Охотенко.

В связи с этим он призвал россиян не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра. Речь идет, в том числе, и о пауэрбанках, роботах-пылесосах и электросамокатах.