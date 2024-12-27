Спасатели собрали 37 тысяч тонн грунта c мазутом с берегов Черного моря
МЧС России сообщило, что специалисты Морской спасательной службы собрали около 37 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта с побережья Черного моря.
Из этого объема уже вывезено 33 тысяч тонн. Спасатели обследовали более 380 квадратных километров побережья из 800 квадратных километров, пострадавших от разлива нефтепродуктов. В ходе операции были спасены 1346 птиц.
По прогнозам, объем загрязненного грунта может достичь 200 тысяч тонн.
Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», произошедшее 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива, привело к разливу 9,2 тысяч тонн мазута, который загрязнил акваторию Черного моря и побережье Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru