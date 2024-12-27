На Кубани назвали фейком цитату мэра Анапы о якобы пользе мазута

В сообщении говорится, что таких заявлений глава Анапы не делал, а мазут вреден для здоровья, поэтому даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности.

«Работать можно только в средствах индивидуальной защиты, фильтр менять нужно каждые четыре часа. Загрязнённую одежду и средства индивидуальной защиты требуется собрать в герметичную тару и утилизировать как нефтепродукт», - указали в оперштабе.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что органам российской власти на всех уровнях следует незамедлительно реагировать на все появляющиеся фейки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

