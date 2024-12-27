На Кубани назвали фейком цитату мэра Анапы о якобы пользе мазута
Распространяемая СМИ и анонимными Telegram-каналами цитата мэра Анапы Василия Швеца о якобы полезности мазута для здоровья человека является фейком. Об этом заявили в Оперативном штабе региона.
В сообщении говорится, что таких заявлений глава Анапы не делал, а мазут вреден для здоровья, поэтому даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности.
«Работать можно только в средствах индивидуальной защиты, фильтр менять нужно каждые четыре часа. Загрязнённую одежду и средства индивидуальной защиты требуется собрать в герметичную тару и утилизировать как нефтепродукт», - указали в оперштабе.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что органам российской власти на всех уровнях следует незамедлительно реагировать на все появляющиеся фейки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru