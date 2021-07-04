Спасатели прогнозируют подъем уровня рек в Крыму
В Крыму прогнозируется подъем уровня рек и сход селевых потоков в ближайшие дни, сообщает МЧС по Республике Крым.
Это произойдет из-за сильных дождей. 4 и 5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50мм). На реках возможен подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. Не исключен сход селевых потоков.
Спасатели предупредили о возможных подтоплениях.
Ранее ряд районов Крым, в том числе Ялта, оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru