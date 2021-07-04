Спасатели прогнозируют подъем уровня рек в Крыму

Это произойдет из-за сильных дождей. 4 и 5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50мм). На реках возможен подъем уровней воды на 0,5-1,5 м. Не исключен сход селевых потоков.

Спасатели предупредили о возможных подтоплениях.

Ранее ряд районов Крым, в том числе Ялта, оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

