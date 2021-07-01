Пляжи в Ялте начнут открывать с пятницы

Она отметила, что пляжи будут открываться постепенно, 2 июля будет объявлено, какие пляжи будут открыты первыми.

Ряд районов Крым, в том числе Ялта, оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.



