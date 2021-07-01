Пляжи в Ялте начнут открывать с пятницы

Ялтинские пляжи, закрытые две недели назад из-за паводка и схода селевых потоков, начнут открывать со 2 июля. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

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Она отметила, что пляжи будут открываться постепенно, 2 июля будет объявлено, какие пляжи будут открыты первыми.

Ряд районов Крым, в том числе Ялта, оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

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ФОТО: www.flickr.com
ТЕГИ:ПляжиКрымЯлта
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