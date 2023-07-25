Спасатели продемонстрируют навыки служебных собак на Московском урбанфоруме

Гости форума узнают о том, как идёт подбор, воспитание и подготовка собак-спасателей, которые затем помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий. Также кинологи расскажут, когда животные уходят «на пенсию» и как ее проводят.

В департаменте отметили, что в поиске людей, несмотря на развитие технологий, собаки наиболее эффективны.

«На участке площадью 500 кв. м одно животное может заменить поисковую группу из 10 человек. Чтобы найти пропавшего, собаке с кинологом нужно два – три часа, а группе спасателей – около восьми часов», – подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что площадки Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, будут расположены в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в центральном выставочном зале «Манеж» и выставочном центре «Гостиный двор».

Ранее волонтёр поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник заявила, что 10-летний мальчик, который в кнце июня потерялся в приамурской тайге, был спасён охранявшей пасеки собакой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

