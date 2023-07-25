Спасатели продемонстрируют навыки служебных собак на Московском урбанфоруме
Кинологи столичного Пожарно-спасательного центра покажут, как проходят их тренировки со служебными собаками. Как сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, мероприятие пройдёт в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума.
Гости форума узнают о том, как идёт подбор, воспитание и подготовка собак-спасателей, которые затем помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий. Также кинологи расскажут, когда животные уходят «на пенсию» и как ее проводят.
В департаменте отметили, что в поиске людей, несмотря на развитие технологий, собаки наиболее эффективны.
«На участке площадью 500 кв. м одно животное может заменить поисковую группу из 10 человек. Чтобы найти пропавшего, собаке с кинологом нужно два – три часа, а группе спасателей – около восьми часов», – подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что площадки Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, будут расположены в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в центральном выставочном зале «Манеж» и выставочном центре «Гостиный двор».
Ранее волонтёр поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник заявила, что 10-летний мальчик, который в кнце июня потерялся в приамурской тайге, был спасён охранявшей пасеки собакой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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