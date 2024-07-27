Спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного СНТ в Челябинской области
Спасатели эвакуировали 80 человек, в том числе 19 детей, из подтопленного СНТ в Сосновском районе Челябинской области, сообщили в ГУ МЧС.
Губернатор Алексей Текслер заявил, что жителям Челябинской области выплатят по 20 тысяч рублей после прорыва дамбы. Министерство социальных отношений региона уже открыло приём заявлений на выплаты, отметил глава региона.
На места подтоплений в Челябинской области доставили три тысячи сухих пайков, палаток, спальных мешков и оборудования для ликвидации последствий ЧС, заявил мэр Карабаша Станислав Афанасенко. По его словам, в Карабаш направлены 30 единиц техники, в том числе десять «КАМАЗов».
Ранее стало известно, что в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области в поселке Киолим затопило 20 домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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